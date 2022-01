Quirinale: Mulè, il centrosinistra non è stato un partner politico maturo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Chi non ha votato all'interno del centrodestra per la presidente Casellati “ha sbagliato perché ha peccato innanzitutto di lealtà nei confronti della coalizione". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ai microfoni di “Radio1”. "Non era una missione kamikaze o una missione politicamente suicida, è stato piuttosto il tentativo di interrompere un tran tran che si era ormai avviato alla Camera cercando di smuovere le acque in quello stagno in cui non emergeva nulla: è stato un tentativo andato male e che ha fatto emergere ancora una volta quello che mancava, cioè la coesione all'interno del centrodestra". Detto questo, ha continuato, bisogna anche sottolineare con chiarezza che i “riflettori sono puntati sulle scelte della nostra coalizione perché dall'altra parte è mancato un alleato politico: il centrosinistra non ha mai proposto un nome e ha solo posto veti mettendoci nella condizione di accelerare per sondare il terreno”. (Rin)