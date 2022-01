Energia: Francia, dal primo febbraio in vigore il taglio alla principale imposta sull’elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale imposta sull'energia elettrica in Francia sarà ridotta al minimo dal primo febbraio e fino a fine gennaio 2023 nell'ambito dello "scudo tariffario" imposto dal governo per limitare l'aumento della bolletta elettrica. È quanto si legge in un decreto pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. La tassa nazionale sui consumi finali di energia elettrica sarà di un euro per megawattora per le famiglie e di 50 centesimi per le imprese, secondo il decreto. Questa tassa in precedenza ammontava a 22,50 euro per megawattora. Il provvedimento rientra nello "scudo tariffario" sull'energia annunciato a fine settembre dal premier Jean Castex. Lo “scudo” mira a limitare l'aumento dei prezzi regolamentati dell'energia elettrica al 4 per cento nel 2022, nel tentativo di contrastare il rialzo del 45 per cento che si sarebbe verificato sulla base dell'esplosione dei prezzi del gas. (segue) (Frp)