Energia: Francia, dal primo febbraio in vigore il taglio alla principale imposta sull’elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha stimato il costo di questo taglio delle tasse in 8 miliardi di euro, cifre che non dovrebbero bastare a contenere i prezzi. Per arrivare all’obiettivo del 4 per cento, infatti, il governo a ha chiesto a Edf, operatore dell’energia elettrica francese, di aumentare del 20 per cento la quota annua di elettricità venduta a prezzo ridotto ai concorrenti, un’operazione che costerà all’azienda circa 8 miliardi di euro. Questa richiesta ha provocato mercoledì scorso lo sciopero di oltre il 40 per cento dei dipendenti di Edf, preoccupati per le sorti dell’azienda. (Frp)