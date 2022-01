Canada: migliaia di camionisti e no vax del movimento "Freedom Convoy" protestano contro l'obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue anche oggi nella capitale canadese Ottawa la protesta contro l'obbligo vaccinale imposto dai governi del Canada e degli Stati Uniti per regolare gli ingressi commerciali nei due Paesi, dopo che ieri almeno 50mila camionisti e no vax hanno protestato in città. Secondo le immagini trasmesse dall'emittente canadese "Ottawa Ctv News", i manifestanti hanno sventolato copie della Carta dei diritti e delle libertà e sollevato cartelli con scritte come "Rendi il Canada di nuovo grande" e "Siamo qui per la nostra libertà", mentre centinaia di persone sono partite dalla British Columbia, la provincia più occidentale del Canada, per raggiungere la capitale ed unirsi alla protesta. Secondo l'emittente canadese il primo ministro Justin Trudeau e la sua famiglia si sarebbero allontanati dalla capitale per sfuggire ai disordini, dopo aver liquidato come "una piccola minoranza marginale" i camionisti del movimento "Freedom Convoy" pochi giorni prima. Secondo la polizia ieri non si sono verificati scontri, anche se oggi l'attenzione delle autorità rimane alta anche per le rigide temperature di questi giorni, mentre si attende l'arrivo di una nuova bufera di neve sulla costa est degli Stati Uniti. (Nys)