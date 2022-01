Congo-Kinshasa: processo su omicidio funzionari Onu, tribunale militare condanna alla pena capitale 51 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale militare di Kananga, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), ha condannato a morte 51 persone, molte delle quali in contumacia, ritenendole responsabili dell'omicidio di due esperti delle Nazioni Unite, avvenuto nel 2017 nella regione centrale del Kasai. La sentenza, riferisce il quotidiano congolese "Actualité", mette fine ad un processo durato oltre quattro anni per far luce sugli assassini dello svedese Zaida Catalan e dello statunitense Michael Sharp, fermati sulla strada nel 2017 da uomini armati ritenuti affiliati al gruppo Kamuina Nsapu mentre i due stavano indagando sulle violenze in corso fra le forze governative e lo stesso gruppo armato. I due funzionari sono stati portati in un campo e qui freddati, ma i loro corpi ritrovati solo due settimane dopo in un villaggio. I pubblici ministeri del tribunale avevano chiesto la pena di morte contro 51 dei 54 imputati, di cui 22 latitanti, con accuse che andavano da "terrorismo" e "omicidio" a "partecipazione a un movimento insurrezionale" e "atto di crimine di guerra tramite la mutilazione". (segue) (Res)