Congo-Kinshasa: processo su omicidio funzionari Onu, tribunale militare condanna alla pena capitale 51 persone (2)

- Secondo la versione ufficiale dei fatti, combattenti armati pro-Kamuina Nsapu hanno ucciso i due funzionari il 12 marzo 2017, il giorno in cui sono scomparsi, tuttavia un rapporto consegnato a giugno di quell'anno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha descritto gli omicidi come una "mossa premeditata" in cui sarebbero forse stati coinvolti membri della sicurezza della Rdc. Durante il processo, i pubblici ministeri hanno suggerito che i combattenti avessero compiuto gli omicidi per vendicarsi dell'azione dell'Onu, contro i cui Caschi blu esisteva già un forte malcontento tra gli abitanti locali per un'azione di difesa dei cittadini dalle violenze armate ritenuta non efficace. Tra i principali accusati dell'omicidio c'era un colonnello, Jean de Dieu Mambweni, che secondo la Procura congolese avrebbe collaborato con i miliziani, fornendo loro munizioni, ma che ha sempre negato ogni coinvolgimento. Mambweni era tra gli imputati che inizialmente rischiavano la pena capitale, ma che ieri è stato condannato a10 anni di carcere per "aver disobbedito agli ordini e non aver assistito una persona in pericolo". La pena capitale è spesso pronunciata nei casi di omicidio nella Repubblica democratica del Congo, ma è regolarmente commutata in ergastolo da quando il Paese ha dichiarato una moratoria sulle esecuzioni, nel 2003. (Res)