Viabilità: Aspi, chiusa l’uscita Besnate la notte di mercoledì 2 per chi proviene dalla A8 Milano-Varese

- Aspi comunica tramite nota che sulla D08 Diramazione Gallarate Gattico, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 2 fino all'una di notte di giovedì 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Besnate, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico, o Solbiate Arno sulla A8 Milano-Varese.(Com)