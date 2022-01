Ucraina: Lavrov, Nato e Osce chiariscano dove vogliono spingersi per garantire loro sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri della Nato e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) chiariscano come intendono rispettare gli obblighi di non rafforzare la loro sicurezza a scapito di quella altrui. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov intervenendo ai microfoni di “Primo canale”. "Oggi, a nome del ministero degli Affari Esteri, inviamo una richiesta ufficiale alle nostre controparti nei paesi dell'Alleanza atlantica e dell'Osce con una richiesta urgente di spiegare come intendono adempiere all'obbligo di non rafforzare la loro sicurezza a spese della sicurezza degli altri. Se non hanno intenzione di farlo, spieghino perché", ha detto Lavrov. Il ministro ha inoltre osservato che la risposta della Nato e dell'Osce sarà la chiave per determinare ulteriori proposte di cui sarà informato il presidente russo Vladimir Putin. "Ogni volta si scopre che la linea che loro devono difendere si sta spostando sempre più verso est. Ora si è già avvicinata all'Ucraina. Vogliono trascinare anche questo Paese nella questione. Anche se è chiaro che l'Ucraina non è pronta e non contribuirà al rafforzamento della sicurezza della Nato", ha aggiunto Lavrov. (Rum)