Ucraina: ministra britannica Truss, "priorità numero uno" è dissuadere Russia da invasione

- La "priorità numero uno" è dissuadere la Russia dall'invasione dell'Ucraina. Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un’intervista all’emittente televisiva “Sky News”. Il Regno Unito sta attualmente offrendo di schierare un numero aggiuntivo di truppe in Estonia, fornendo più supporto aereo attraverso il Mar Nero e armi difensive all'Ucraina, ha affermato la ministra. "Dobbiamo assolutamente impedire che ciò accada", ha detto Truss riferendosi a una potenziale invasione russa dell’Ucraina, e l'unico modo per farlo è se il presidente russo Vladimir Putin "comprenderà i costi di questa scelta". (Rel)