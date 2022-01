Ucraina: ministra britannica Truss, per garantire sicurezza di Kiev "non escludiamo nulla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito "non esclude assolutamente nulla" quando si parla di assistenza all’Ucraina in caso di invasione della Russia. Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un’intervista all’emittente televisiva “Sky News”. Il Regno Unito sta già fornendo assistenza in settori come quello informatico e dell’intelligence, ha affermato, ricordando che proprio i servizi britannici hanno scoperto che la Russia sta cercando di far salire al potere un governo fantoccio a Kiev. Truss ha detto che il governo "guarda ogni opzione" ma sta già fornendo armi difensive e addestramento agli ucraini. La ministra degli Esteri ha aggiunto che l'Ucraina "combatterà duramente" e che "non si arrenderà facilmente". "Sarà molto, molto difficile per la Russia", ha detto Truss. (Rel)