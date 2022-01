Energia: ministro petrolio annuncia quattro grandi progetti Total a Bassora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetico francese Total avvierà quattro grandi progetti in Iraq, nei pressi di Bassora, seconda città del Paese ricca di risorse naturali, inerenti allo sfruttamento di gas. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio e dell'energia dell'Iraq, Ihsan Abdul-Jabbar, durante una conferenza stampa in cui ha definito gli investimenti di Baghdad nel settore energetico "irrilevanti" per quanto riguarda il gas, dal momento che le autorità nazionali "puntano su progetti poco rischiosi che garantiscono un ritorno economico breve tempo, ovvero si punta sempre sul petrolio e non sul gas perché il petrolio ti restituisce qualcosa dopo due mesi, il gas dopo sette anni". Infine, il ministro ha annunciato l'accordo raggiunto tra Baghdad e Total sullo sviluppo di "quattro grandi progetti di estrazione e sfruttamento di gas nei pressi di Bassora. Il progetto permetterà ai residenti della zona di usufruire di elettricità a prezzi inferiori a quelli di ora". Non sono state specificate date di inizio, cifre e dettaglio dell'accordo. (Res)