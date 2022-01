Ucraina: Truss, pronte sanzioni contro tutte le aziende di interesse per il Cremlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico è pronto ad adottare un pacchetto di sanzioni che prenderà di mira "qualsiasi azienda di interesse per il Cremlino". Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un’intervista all’emittente televisiva “Sky News”in cui ha fornito maggiori informazioni su come il governo intende ampliare le sanzioni economiche alla Russia in caso di invasione dell’Ucraina. Non ci sarà "un posto dove nascondersi" per gli oligarchi di Vladimir Putin e le compagnie "che sostengono lo Stato russo", ha dettro Trussm, secondo cui potrebbero essere anche sequestrate le proprietà a Londra di alcuni oligarchi russi. "Non escludiamo nulla", ha detto la ministra, senza tuttavia entrare nei dettagli. Interrogata sul fatto che le misure possano avere un impatto sulle finanze nel Regno Unito, Truss ha affermato che "la cosa più importante è difendere la libertà e la democrazia" e questo è "più importante delle questioni finanziarie nel breve termine". (Rel)