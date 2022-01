Roma: Slc Cgil Roma, lavoratori Italiaonline pronti allo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito dell'ultimo incontro che si è tenuto il 26 gennaio tra l'Azienda, le organizzazioni sindacali e il coordinamento nazionale Rsu Italiaonline, Italiaonline ha confermato di voler procedere con la chiusura della sede di Roma e Napoli". Lo si legge in una nota di Slc Cgil di Roma e del Lazio. "I dettagli forniti nel corso dell'incontro relativi al progetto di riorganizzazione, che sarebbe alla base dell'iniziativa aziendale, si sono rivelati di nuovo ampiamente insufficienti, se non addirittura singolari: il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori di questa azienda, la direzione strategica rispetto al business e all'andamento dei prossimi anni, non possono essere affidati all'interpretazione di un'intervista rilasciata dall'Ad Roberto Giacchi a un quotidiano nazionale di cui ci viene consigliata la lettura. Di fronte ad un'azienda che si mostra incapace di argomentare scelte che sconvolgeranno ancora una volta la vita di decine di famiglie, sostenendo di creare saving dalla formula di lavoro in smart working togliendo addirittura i buoni pasto, è di tutta evidenza che l'unica via possibile rimasta sia quella del contrasto ad una linea gestionale che è destinata ancora una volta a diversificare professionalità, inasprire ulteriormente i rapporti, generare un clima di diffidenza in tutta la popolazione aziendale e che siamo sicuri finirà solo per creare ulteriori danni all'azienda stessa". (segue) (com)