Roma: Slc Cgil Roma, lavoratori Italiaonline pronti allo sciopero (2)

- "Restando convinti e preoccupati che in assenza di prodotti, di ricavi e di investimenti su qualsiasi forma di crescita aziendale -si legge anche nella nota-, questa sarà costretta unicamente a tagliare i costi del personale e a consegnarci uno scenario in cui nessuno potrà sentirsi più al sicuro. Resta il fatto che in un periodo così particolare per il paese con la possibilità di lavorare in Smart working, l'azienda con la chiusura della sede di Roma preferisce spostare i lavoratori a grandi distanze mistificando dei finti trasferimenti e operando quello che di fatto sono a tutti gli effetti dei licenziamenti. Tutto ciò viene confermato dal fatto che la proposta ricevuta dalle organizzazioni sindacali riguardante visibili ristori certifica che l'azienda non è assolutamente interessata ad aiutare le lavoratrici e i lavoratori qualora per assurdo si volesse valutare l'irresponsabile proposta aziendale. Porteremo la nostra causa all'attenzione di tutte le Istituzioni che reputeremo di dover coinvolgere, certi che rappresentino la sede corretta a cui ricorrere e richiedere supporto alle ragioni di una lotta che mai come ora si ritiene indiscutibile. Dichiariamo sin da subito un pacchetto di 40 ore di sciopero che saranno declinate nei tempi che valuteremo opportuni". (com)