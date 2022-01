Brexit: Truss, serve "un accordo" con l'Ue, attivazione articolo 16 resta sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve “un accordo” con l’Unione europea sull’Irlanda del Nord e la "priorità" dev’essere proteggere l'accordo del Venerdì Santo. Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un’intervista all’emittente televisiva “Sky News” che non ha escluso l'attivazione dell'articolo 16 qualora ci siano pochi progressi nei colloqui con l'Ue. Truss ha detto di voler vedere "progressi significativi" entro il 21 febbraio. Il Regno Unito "manterrà sempre la capacità di utilizzare una salvaguardia, se necessario", ha affermato, ma "un'opzione migliore è fare progressi con l'Ue". Pressata nuovamente sulla possibilità di attivare l'articolo 16, Trus ha affermato: "Se non faremo progressi sufficienti, dovremo considerare l'utilizzo di un meccanismo di salvaguardia". (Rel)