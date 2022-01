Ucraina: Gabriel (SpD), in Germania serve dibattito "senza tabù e divieti" su invio armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una discussione sull’Ucraina “senza tabù e divieti” al Bundestag tedesco. Lo ha detto l’esponente del Partito socialdemocratico (SpD), Sigmar Gabriel, all’edizione domenicale del quotidiano “Bild”, commentando la questione dell’invio di armamenti all’Ucraina, un tema per cui la Germania è finito nel mirino di diverse critiche. Gabriel ha sottolineato che il governo federale alcuni anni fa ha accantonato il principio di non inviare armi all’estero quando ha sostenuto le unità curde nel nord dell'Iraq nella lotta contro la milizia jihadista dello Stato islamico (Is). Il parlamentare socialdemocratico, tuttavia, è rimasto profondamente deluso dalle azioni dell'Europa e della Germania nel conflitto in Ucraina: "Attualmente stiamo lasciando agli statunitensi i cartellini dei prezzi della guerra in Europa. Lo trovo vergognoso", ha detto Gabriel. "Non siamo d'accordo sulla valutazione della situazione in Ucraina, abbiamo paura per i nostri interessi economici e siamo lieti che altri stiano tirando fuori le patate bollenti dal fuoco per noi", ha proseguito, parlando a proposito del ruolo dell'Europa nel conflitto. "Noi europei dobbiamo imparare a prendere in mano i nostri interessi", ha aggiunto Gabriel. Secondo il parlamentare tedesco, il gasdotto Nord Stream 2 dovrebbe essere fermato se la Russia invadesse l'Ucraina. "Gli attacchi militari della Russia all'Ucraina sarebbero la campana a morto per il Nord Stream 2", ha detto il politico dell'SpD. (Geb)