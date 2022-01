Quirinale: Versace (FI), Mattarella garanzia di autorevolezza ed equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà e le divisioni di questi giorni, il Parlamento ha scelto un uomo che ha già dimostrato autorevolezza ed equilibrio: ciò che serve al nostro Paese in questo particolare momento. Lo afferma in una nota la deputata Giusy Versace, responsabile dei dipartimenti Sport, Pari opportunità e Disabilità di Forza Italia. “Uscirò da questa esperienza più forte e consapevole, e sono onorata di aver dato il mio personale contributo: dopo una settimana così importante e complessa, spero che anche la politica ne tragga un serio insegnamento”, ha detto. (Com)