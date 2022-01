© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione a presidente della Repubblica dell'Italia. Lo ha scritto su Twitter la presidente slovacca, Zuzana Caputova. "Sei un simbolo di una leadership responsabile, così vitale per l'intera Ue in tempi in cui dobbiamo rimanere forti e uniti. Auguri!", ha scritto la presidente slovacca. (Vap)