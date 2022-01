Nord Macedonia: Pendarovski, incontro con delegati Omo Ilinden non rivolta contro Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con i rappresentanti del partito non riconosciuto Omo Ilinden non è volta contro il Trattato di amicizia e buon vicinato firmato nel 2017 tra Bulgaria e Macedonia del Nord. Lo ha detto il presidente macedone, Stevo Pendarovski, in occasione della reazione del ministero degli Affari esteri bulgaro per l'incontro di ieri con i rappresentanti del movimento Omo Ilinden. "Nessuna delle mie azioni fatte sinora o in futuro sarà diretta contro il Trattato di amicizia e buon vicinato”, ha detto Pendarovski, secondo cui il suo incontro non è in contraddizione con il Trattato. “Il presidente Pendarovski ritiene che ogni istituzione in entrambi i Paesi debba contribuire a superare le questioni aperte. Sta lavorando personalmente per rafforzare il dialogo e la piena attuazione dell'accordo", ha affermato il capo dello Stato macedone in una nota. Omo Ilinden è un partito politico separatista non riconosciuto in Bulgaria, che mira a proteggere i diritti, l'autodeterminazione linguistica e nazionale dei macedoni autoidentificati in base alla nazionalità nel Paese. A causa del rifiuto di registrare il partito, la Bulgaria è stata più volte condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. (Seb)