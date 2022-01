Kenya: allerta terrorismo, rafforzata la sicurezza a Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane alta l'allerta a Nairobi per il rischio di possibili attentati, dopo che i governi di Francia e Germania hanno invitato alla prudenza i connazionali residenti in Kenya. Come riferito dal quotidiano keniota "Standard Media" e confermato da fonti locali sui social networks, ufficiali pesantemente armati pattugliano attualmente le strade della capitale, mentre la sicurezza è stata rafforzata fuori dai principali uffici del governo, ma anche dagli hotel a 5 stelle, dai centri commerciali e da alcuni edifici privati. In una nota, l'ambasciata francese a Nairobi ha di recente invitato i cittadini occidentali ad evitare i luoghi di aggregazione degli stranieri - come hotel e centri commerciali - durante questo fine settimana, mentre l'ambasciata tedesca ha pubblicato un'allerta terroristica meno specifica, esortando alla prudenza. Da parte sua, la polizia keniota ha fatto sapere di aver preso sul serio entrambe le segnalazioni e di aver rafforzato la sicurezza nella capitale. Nel 2013, miliziani di al-Shabaab hanno preso d'assalto il centro commerciale Westgate Mall a Nairobi, uccidendo più di 60 persone, mentre un altro attacco contro l'hotel Dusit, a gennaio del 2019, ha provocato 21 morti.(Res)