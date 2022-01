Roma: aggrediti per rapina in piazza Trilussa, caccia alla banda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno raccontato di essere stati aggrediti allo scopo di rapina da cinque ragazzi nord africani. I tre giovani italiani soccorsi questa notte dagli agenti delle volanti in piazza Trilussa a Roma, erano spaventati e, uno anche ferito. Agli agenti hanno detto di essere stati accerchiati dal gruppo di stranieri che hanno aggredito uno di loro per portargli via il cellulare e il portafogli. Si sarebbero dileguati poco prima che arrivasse la polizia. Il giovane aggredito è stato trasportato in ospedale al San Camillo. Gli agenti stanno tentando di verificare il racconto e individuare i presunti aggressori.(Rer)