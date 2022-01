Cipro: leader turco Tatar, pronti a un dialogo informale con le autorità di Nicosia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader turco-cipriota Ersin Tatar si è detto pronto per un dialogo informale con le autorità di Nicosia e suggerisce di tenere quest’incontro a Londra. In un’intervista al quotidiano di Nicosia “Phileleftheros”, Tatar ha detto che potrebbero aver luogo colloqui se ci fosse un riconoscimento formale della sovranità di entrambe le parti. "Se ci fosse il riconoscimento dell'uguaglianza sovrana insieme a un uguale status internazionale, ciò ci incoraggerebbe a negoziare formalmente la questione di Cipro con tutti gli aspetti ad esso correlati", ha affermato Tatar. Il leader turco-cipriota ha affermato che per 60 anni "in un modo o nell'altro ci sono stati due Stati separati" e ha chiesto alle autoritò di Nicosia e alla comunità internazionale di accettare questa realtà. Secondo Tatar, se l'accettazione dell'uguaglianza sovrana dei turco-ciprioti verrà portata davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu “e i greco-ciprioti non si opporranno, allora potremo negoziare il problema di Cipro in tutti i suoi aspetti”. Tatar, inoltre, ha affermato che i turco-ciprioti non si fidano dell'Unione europea "o di chiunque altro a eccezione della Turchia".(Gra)