Libia: domani saranno presentati nomi candidati governo

- Lunedì 31 gennaio, il parlamento libico terrà una sessione nella sua sede di Tobruk, Cirenaica, nell'est del Paese, per discutere dei possibili candidati per il ruolo di primo ministro del governo che succederà a quello guidato da Abdulhamid Dabaiba. Un deputato di Tripoli, la capitale libica che si trova nell'ovest del Paese, Asma Al Khoja, ha detto ad "Agenzia Nova" che durante la sessione di domani "verranno esaminati e discussi i nomi dei candidati per guidare un nuovo governo". Il rappresentante della città di Bengasi, Cirenaica, Saeed Mugheib, ha invitato, tramite un post pubblicato su Facebook, alla formazione di "un governo nazionale guidato da una personalità forte in grado di contrastare le ingerenze straniere e che apra la strada a delle elezioni libere e trasparenti da tenersi il prima possibile".(Lit)