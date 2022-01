Quirinale: Fratoianni (Si), bene Mattarella ma sua rielezione è una forzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente Sergio Mattarella “va il nostro grazie, non solo per la serietà con cui ha attraversato questa vicenda ma anche per aver egli stesso segnalato che il bis, la rielezione di un Presidente che ha concluso il suo mandato è una forzatura costituzionale, un'anomalia il cui peso va dichiarato e di cui le forze politiche debbono esser ben consapevoli”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Eppure, l'incapacità dei partiti e la deflagrazione dell'area di governo hanno esposto il Paese ad una nuova crisi istituzionale: intestarsi il Mattarella bis come hanno fatto alcune forze politiche mi pare ridicolo”, ha detto. (Rin)