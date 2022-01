Germania: "Handelsblatt", a rischio la posizione dell'Ad di Siemens Gamesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership dell’azienda Siemens Gamesa è sotto pressione dopo gli ultimi risultati finanziari negativi. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” che cita proprie fonti secondo cui a rischio ci sarebbe lo stesso amministratore delegato, Andreas Nauen. Subentrato alla guida della divisione per l’eolico di Siemens solo un anno e mezzo fa, Nauen sarebbe molto apprezzato da Christian Bruch, presidente e amministratore delegato della holding, ma i problemi legati ai profitti non potranno essere tralasciati a lungo. Lo stesso predecessore di Nauen, Markus Tacke ha lasciato l’incarico per il medesimo motivo. Secondo le fonti di “Handelsblatt”, l’Ad avrebbe avviato delle misure giuste per la società da quando è entrato in carica, ma la dirigenza della holding ha espresso irritazione per aver dovuto nuovamente abbassare le previsioni per l’attuale esercizio finanziario. La sensazione, riportano le fonti, è che serva “un nuovo inizio” a Siemens Gamesa e, per questo motivo, oltre a Nauen, ci sarebbero delle valutazioni sul consiglio di amministrazione e su quello di vigilanza. "Il presidente di Siemens Energy Christian Bruch sa che deve agire e agirà", ha fatto sapere la società, senza tuttavia fornire dettagli sul futuro della controllata. (Geb)