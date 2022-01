Trasporti: Francia, dal primo febbraio i pedaggi salgono di circa il 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pedaggi per le reti autostradali in Francia aumenteranno di circa il 2 per cento dal primo febbraio, dopo un aumento dello 0,44 per cento all'inizio del 2021. E' quanto si legge nel decreto pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale. Per le auto (veicolo di classe 1) i prezzi aumentano dell'1,89 per cento sulla rete Cofiroute, del 2,19 per cento sull'Asf, dell'1,91 per cento su Sanef o del 2,05 per cento sulla rete Aprr. I contratti molto severi che collegano le società autostradali allo Stato prevedono un aumento automatico delle tariffe di pedaggio ogni anno dal primo febbraio, in funzione in particolare dell'inflazione e dei lavori intrapresi sulla rete. (Frp)