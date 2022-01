Quirinale: De Petris (Leu), Mattarella soluzione autorevole e utile al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da vent’anni, con professionalità, fornisce notizie di politica ed economia, in ambito nazionale ed internazionale" Loredana De Petris

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- Non capisco “come si possa parlare di fallimento della politica quando sono stati proprio i parlamentari a individuare e indicare in assoluta autonomia, senza aspettare le indicazioni dei vertici, la via migliore per risolvere la crisi”. Lo afferma in una nota Loredana De Petris, capogruppo di Liberi e uguali al Senato. “Mattarella era la figura più autorevole, quella in cui maggiormente si riconoscono unitariamente i cittadini italiani e la sua riconferma alla presidenza garantisce al Paese ciò di cui c'è oggi più bisogno: stabilità in una fase ancora molto difficile e rischiosa", ha detto, aggiungendo che i parlamentari “hanno capito che questa era la direzione in cui bisognava muoversi e hanno spinto risolutamente in questo senso, esercitando una funzione decisiva”. (Com)