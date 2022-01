Vaticano: Papa, Gesù non lo trova chi cerca miracoli ma chi accetta le sue sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gesù “percorre la via dei profeti: si presenta come non ce l'aspetteremmo. Non lo trova chi cerca miracoli, sensazioni nuove, una fede fatta di potenza e segni esteriori. Lo trova, invece, chi accetta le sue vie e le sue sfide, senza lamentele, senza sospetti, senza critiche e musi lunghi". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus a Piazza San Pietro. Il Pontefice, rivolgendosi ai presenti ha spiegato che "Gesù, in altre parole, ti chiede di accoglierlo nella realtà quotidiana che vivi; nella Chiesa di oggi, così com'è; in chi hai vicino ogni giorno; nella concretezza dei bisognosi. Lì c'è Lui, che ci invita a purificarci nel fiume della disponibilità e in tanti salutari bagni di umiltà". Quindi Francesco ha chiesto: "E noi, siamo accoglienti o assomigliamo ai suoi compaesani, che credevano di sapere tutto su di Lui?". Il Papa ha poi osservato che “magari, dopo tanti anni che siamo credenti, pensiamo di conoscere bene il Signore, con le nostre idee e i nostri giudizi: il rischio è di abituarci a Gesù, di chiuderci alle sue novità, fissi sulle nostre posizioni. Invece il Signore chiede una mente aperta e un cuore semplice". (Civ)