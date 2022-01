Ucraina: ministra britannica Truss, dobbiamo affrontare la minaccia rappresentata dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arginare l’assertività russa, Londra sta rafforzando i suoi sforzi diplomatici attraverso la deterrenza. “Stiamo offrendo ulteriori aerei, navi da guerra e specialisti militari della Nato. Stiamo raddoppiando il numero delle truppe in Estonia e abbiamo la portaerei Hms Prince of Wales in attesa di muoversi se le tensioni dovessero aumentare ulteriormente. Siamo i maggiori finanziatori della Nato in Europa e siamo pronti a schierare le nostre forze in linea con questo status”, ha scritto la ministra britannica. “Il Regno Unito è orgoglioso di farsi avanti per assumere un ruolo guida nella difesa della libertà e della democrazia attraverso una deterrenza e una diplomazia credibili”, ha aggiunto Truss, secondo cui nessuno vuole avviare un confronto con il popolo russo, ma con le politiche perseguite dai suoi leader. “C'è una via d'uscita da questa situazione. Sta nel rispettare i nostri successi passati e nel mantenere i nostri impegni di lunga data di rispettare i reciproci confini. Ciò può iniziare solo con la riduzione dell'escalation della Russia, la fine della sua campagna aggressiva e l'avvio di colloqui significativi”, ha detto la ministra. (segue) (Rel)