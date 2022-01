Ucraina: ministra britannica Truss, dobbiamo affrontare la minaccia rappresentata dalla Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La palla è nel campo della Russia”, ha aggiunto Truss, affermando che continuerà “a portare avanti la causa con i nostri alleati e direttamente a Mosca per una soluzione diplomatica. Ma sono anche pronta a prendere le misure necessarie per precisare le conseguenze di una continua belligeranza”. Secondo la ministra britannica, inoltre, “l'Ucraina ha il diritto di determinare il proprio futuro. Tuttavia, il presidente Putin ha chiarito nel suo manifesto della scorsa estate – ‘Sull'unità storica di russi e ucraini’ - che credeva che ‘la vera sovranità dell'Ucraina è possibile solo in collaborazione con la Russia’. Non possiamo chiudere un occhio davanti a qualsiasi tentativo di imporre tale partnership con la forza”. In questo momento critico, “stiamo unendo le forze con i nostri alleati per dimostrare che non ci potranno mai essere vantaggi in caso di aggressine militare. Difendendo le nostre idee e ideali, insieme faremo in modo che il mondo sia un posto più libero, più ricco e più sicuro”, ha concluso la ministra britannica. (Rel)