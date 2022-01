Roma: commercio illegale al Colosseo, multati 10 commercianti abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area archeologica adiacente al Colosseo, i carabinieri del comando Roma Piazza Venezia hanno sanzionato 10 cittadini stranieri, nove del Bangladesh e uno del Pakistan, intenti al commercio ambulante illegale di diversa merce priva di marchio. I carabinieri hanno sequestrato manufatti in legno, power bank e aste per selfie che gli abusivi tentavano di vendere ai turisti in transito. A loro carico sono state contestate multe per complessivi 55mila euro ed è stato emesso l’ordine di allontanamento dal Colosseo e dal centro storico per 48 ore.(Rer)