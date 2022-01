Roma: mancato rispetto norme Covid, multe e denunce a Tivoli, Pomezia, Nettuno, Ardea e Artena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tivoli, i carabinieri della locale compagnia hanno eseguite le verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo da Roma e presso le attività commerciali adiacenti, controllando in totale 134 persone , 6 delle quali sanzionate per il mancato utilizzo della prevista mascherina Ffp2 e 9 per il mancato possesso del green pass. Sul litorale, tra i comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno eseguito verifiche presso 7 attività commerciali, identificando in totale 18 persone. Denunciata a piede libero una 44enne italiana, sorpresa in strada, per l’inosservanza della quarantena a cui era sottoposta essendo risultata positiva al Covid-19. A Pomezia, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di una palestra sorpreso a lavorare senza la prevista Certificazione Verde. Infine, ad Artena, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato due abitanti del luogo sorpresi nel centro storico senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (Rer)