Corea del Nord: effettuato nuovo test balistico, secondo esperti è il più a lungo raggio dal 2017

- La Corea del Nord ha condotto oggi quello che potrebbe essere il suo test missilistico a più lungo raggio dal 2017. Lo stimano le autorità della Corea del Sud e del Giappone, riferendo che un presunto missile balistico era stato lanciato in mare dalla costa orientale del Paese. Secondo il capo di Stato maggiore congiunto sudocoreano, il missile sarebbe stato lanciato verso il mare intorno alle 7:52 locali (le nostre 22:52) dalla provincia di Jagang, nella Corea del Nord, mentre in diretta televisiva il segretario capo di gabinetto giapponese Hirokazu Matsuno ha dichiarato che secondo gli analisti il missile balistico ha raggiunto un'altitudine di 2.000 chilometri e ha volato per 30 minuti a una distanza di 800 chilometri. I dati sono stati confermati anche dai tecnici sudcoreani. Secondo gli esperti, le informazioni finora disponibili suggeriscono si tratti di un missile balistico a raggio intermedio (Irbm), forse un Hwasong-12, modello che è stato testato l'ultima volta nel 2017. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato di voler potenziare l'esercito del Paese e di modernizzare le sue armi; dall'inizio del nuovo anno ha autorizzato sette lanci missilistici, uno dei quali ipersonico, una novità dal 2017. (segue) (Git)