Roma: trovati con un piccolo arsenale in casa, arrestata coppia a Le Rughe

- Una coppia di stranieri è stata arrestata dai carabinieri in località Le Rughe a Roma, perchè avevano in casa un piccolo arsenale illegale. Ad operare sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia Cassia, con l’ausilio dei colleghi del nucleo cinofili di Roma - Santa Maria di Galeria. I due indagati sono un 52enne e una 42enne dell’est Europa, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La perquisizione domiciliare eseguita dai militari ha permesso di rinvenire una pistola a salve calibro 8 e relativo caricatore contenente 4 cartucce, modificata e resa funzionante; una canna in ferro di 64 centimetri per arma lunga di fattura artigianale; 15 componenti meccanici per fucile di fattura artigianale; una carabina ad aria compressa marca Diana sprovvista di matricola; una canna in ferro di 12 cm per arma corta di fattura artigianale; un tamburo in ferro per pistola di fattura artigianale; tre ottiche per fucile; una pistola lancia razzi calibro 22; 28 cartucce a pallettoni per fucile calibro 12 e sei cartucce per pistola calibro 8. Tutte le armi e il munizionamento sono stati sequestrati mentre i due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.(Rer)