Ucraina: ministro spagnolo Albares, in gioco sicurezza e prosperità dell'Europa

- Nella crisi ucraina la posta in gioco sono la sicurezza e la prosperità dell’Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un’intervista al quotidiano “Pubblico”. “Non siamo in uno scenario di guerra, ma in un contesto di diplomazia e dialogo”, ha detto il ministro spagnolo, sottolineando l’importanza della riunione con gli omologhi europei di lunedì scorso, cui ha partecipato anche il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Ciò ha dimostrato che la posizione dell'Europa è allineata con la posizione transatlantica e che c'è unità”, ha detto Albares. “È un'unità in dialogo, un'unità per la distensione. Ed è anche un'unità per cercare di incentivare l'altra parte a non andare oltre. Noi diplomatici siamo persone di pace, amiamo la pace, siamo persone di dialogo, siamo persone che incanalano le crisi con mezzi pacifici. E il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che è in prima linea in questa crisi, è un altro diplomatico”, ha detto Albares. “La Spagna non sta inviando truppe in Ucraina”, ha garantito il ministro. (segue) (Spm)