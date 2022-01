Ucraina: ministro spagnolo Albares, in gioco sicurezza e prosperità dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Albares, la Spagna si è limitata a inviare una fregata nel Mar Nero nel quadro degli accordi con la Nato. Un gesto provocatorio, secondo alcuni cittadini spagnoli, ma che Albares ha voluto spiegare. “Penso che questo gesto sia stato o voglia essere frainteso: è una missione che ha richiesto molti anni. La Spagna è impegnata per la sicurezza del confine orientale dell'Ue e per la sicurezza del confine orientale della Nato. Pertanto, è una rotazione normale, accade da anni”, ha detto il ministro. “Dopo l'incontro dei ministri degli esteri della Nato a Riga, ho approfittato del fatto che i soldati spagnoli erano molto vicini per salutarli e incoraggiarli. I media hanno pubblicato la mia foto con i soldati e nessuno si è sorpreso, tutti sanno che sono lì da molto tempo. Ma dobbiamo essere molto chiari, non dobbiamo mettere allo stesso piano fra chi minaccia e chi è minacciato. È giusto ricordare a tutti che chi ha accumulato 120 mila militari al confine con l'Ucraina è la Russia, chi ha truppe in Crimea è la Russia. Né la Spagna né alcun paese dell'Ue hanno assunto questo atteggiamento”, ha detto il ministro spagnolo. (Spm)