© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Libia, Najla al Mangoush, attualemente in viaggio diplomatico in Kuwait, ha incontrato l'omologo del kuwaitiano Ahmad al Sabah, con cui ha discusso di cooperazione. Oggi, in Kuwait inizierà il vertice dei capi della diplomazia dei Paesi arabi. Durante l'incontro, Al Sabah ha ribadito il sostegno del Kuwait all'unità libica e alla elezioni.(Res)