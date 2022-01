Quirinale: Mulè (FI), centrodestra non ha saputo cogliere opportunità, serve interrogarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La prima delusione risiede nella consapevolezza che per la prima volta nella storia c'erano i numeri per eleggere un candidato affine all'area di centrodestra ma non abbiamo saputo cogliere questa opportunità non avendo la capacità di convincere altre forze politiche a convergere sulle proposte da noi avanzate. Su questo ci dobbiamo interrogare". Così Giorgio Mule, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, intervistato da Radio1. "In altre parole: dopo il passo di lato fatto dal presidente Berlusconi per altissimo senso di responsabilità - ha aggiunto - il centrodestra è stato pronto a muoversi in maniera matura senza dividersi? La risposta è no e questo va detto con molta chiarezza". "Questo centrodestra si interroghi finalmente sulla necessità di programmare e di ragionare per tempo - ha proseguito Mulè - su quelli che sono appuntamenti fondamentali politici e istituzionali, nell'alveo di una coalizione che non può perdere di vista i propri valori e la propria storia". (Com)