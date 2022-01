Energia: ministro Esteri spagnolo, forniture garantite da Algeria e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvvigionamento energetico della Spagna è completamente garantito. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un’intervista al quotidiano “Pubblico”. “La Spagna, in termini di gas, ha due grandi fornitori: l'Algeria, grande partner strategico, e gli Stati Uniti. Il gas algerino è completamente garantito. Nella mia recente visita ad Algeri, il presidente della Repubblica ei suoi ministri mi hanno fornito tutte le garanzie”, ha detto Albares. “Il gas russo, a seconda dell'anno, può rappresentare tra l'8 e il 10 per cento dei nostri consumi e sarebbe facilmente sostituito dagli altri nostri mercati. E il secondo fornitore sono gli Usa. Pertanto, capisco la preoccupazione che possono avere altri Paesi europei e siamo pienamente favorevoli, ma gli spagnoli possono restare molto sereni: nessuno patirà il freddo qui”, ha garantito il ministro.(Spm)