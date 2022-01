Governo: Bellanova (Iv), ora concentrarsi su azione esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso la priorità è concentrarsi sull'azione di governo perché l'anno che abbiamo dinanzi richiede a tutti uno straordinario senso di responsabilità, esattamente come ha voluto sottolineare il Presidente rieletto Sergio Mattarella". Lo ha detto, intervenendo stamane su Radio1, la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, vice ministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili. "Significa recuperare, proprio laddove si evidenzino frantumazioni interne alle singole forze politiche che compongono la maggioranza, la dignità della rappresentanza e il senso dello Stato", ha aggiunto Bellanova. Per quel che riguarda Italia Viva "abbiamo sempre indicato la necessità per il Quirinale di un profilo autorevole a livello internazionale, europeista, di indubbia fede atlantica. Tutte declinazioni che Sergio Mattarella, come testimoniano proprio i messaggi internazionali giunti in queste ore, incarna alla perfezione", ha concluso.(Rin)