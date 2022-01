Spagna-Marocco: ministro Esteri Albares, necessario aggiornare rapporti molto complessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti con il Marocco sono molto complessi, come ogni rapporto di vicinato, ma ora hanno bisogno di un aggiornamento. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un’intervista al quotidiano “Pubblico”. “Preferisco il discorso del re del Marocco, pronunciato lo scorso agosto, quando ha parlato di rapporto di reciproco vantaggio, di fiducia e del fatto che non siano necessarie azioni unilaterali da ambo le parti. Abbiamo una partnership strategica di alto livello in materia di migrazione, dobbiamo continuare a migliorarla e perfezionarla. Dobbiamo dissipare ogni sfiducia e sono sicuro - potrebbe volerci più o meno tempo - che ci arriveremo”, ha detto Albares. Il ministro ha parlato anche della questione del Sahara occidentale, affermando che “la Spagna è molto coinvolta nella risoluzione di questo conflitto”. “Ho incontrato in due occasioni Steffan de Mistura, il nuovo inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite. Ha fatto il suo primo tour su un aereo delle Forze armate spagnole e in quell’occasione ho ribadito che rimango a sua disposizione per condurlo ovunque sia necessario per raggiungere la pace di cui la regione ha bisogno”, ha aggiunto il ministro iberico. (segue) (Spm)