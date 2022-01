Spagna-Marocco: ministro Esteri Albares, necessario aggiornare rapporti molto complessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla questione del Sahara occidentale, ha proseguito Albares, “la Spagna cerca una soluzione nel quadro dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nn possiamo fornire la soluzione, è De Mistura che è stato scelto per farlo. Quello che posso garantire è che ha il pieno sostegno della Spagna e che seguiremo il piano che ha stabilito”. Il ministro ha ricordato che “ci sono risoluzioni del Consiglio di sicurezza, come la 2602, che è un punto interessante. Se De Mistura vorrà seguire quella strada, la Spagna ci sarà, perché quello che è imperativo e di ordine morale è dare speranza a quelle persone che hanno passato decenni in un conflitto che non so se definire congelato o dimenticato” e “questo è immorale: dobbiamo offrire un orizzonte di stabilità e futuro per sempre”. (Spm)