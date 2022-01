Kuwait-Egitto: colloquio tra ministri Esteri, focus su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri kuwaitiano, Ahmed Nasser Al Sabah, ha incontrato il suo omologo egiziano, Sameh Shoukry, attualmente in visita in Kuwait per partecipare alla riunione consultiva dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi, con cui ha discusso delle relazioni economiche tra i due Stati. Lo ha affermato in un comunicato stampa Ahmed Hafez, il portavoce del ministero degli Esteri egiziano. Da quanto emerso, Shoukry avrebbe elogiato il ruolo degli investimenti kuwaitiani nel Paese delle piramidi, soprattutto tramite il Fondo del Kuwait, da cui Il Cairo ha ricevuto più volte ingenti finanziamenti. Inoltre, i due ministri hanno discusso diversi dossier regionali, tra cui il Libano, il Golfo e i meccanismi di azione congiunta che i Paesi arabi dovrebbero adottare.(Res)