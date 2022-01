Regno Unito: ricorre oggi il 50mo anniversario del “Bloody Sunday”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi il 50mo anniversario del “Bloody Sunday”, quando 13 persone furono uccise a colpi di arma da fuoco dai militari durante un corteo per i diritti civili a Londonderry il 30 gennaio 1972. Un evento significativo per la storia del conflitto irlandese, i cosiddetti “Troubles”, perché attirò l’attenzione globale sull’escalation della crisi in corso in Irlanda del Nord. Migliaia di persone si radunarono a Londonderry quel giorno per una manifestazione organizzata dalla Northern Ireland Civil Rights Association per protestare contro una nuova legge che conferisce alle autorità il potere di incarcerare le persone senza processo: l'internamento, ovvero la detenzione o l'incarcerazione di individui senza un giusto processo. Il governo nordirlandese vietò tali proteste e schierò l’esercito per impedirne lo svolgimento. Furono proprio le barricate erette dai militari che impedirono ai manifestanti di raggiungere il centro cittadino e dirigersi verso Free Derry Corner nel Bogside. Dopo alcuni tafferugli tra gruppi di giovani e l'esercito, sul posto vennero inviati i militari del reggimento paracadutisti per arrestare i manifestanti. Prima del loro arrivo iniziò un lancio di pietre da parte delle persone nel corteo, cui i militari risposero con proiettili di gomma, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. (segue) (Rel)