Regno Unito: ricorre oggi il 50mo anniversario del “Bloody Sunday” (2)

- Giunti sul posto i i militari del reggimento paracadutisti, viste le resistenze all’arresto dei manifestanti, iniziarono ad aprire il fuoco, uccidendo 13 persone e ferendone altre 15. Nella giornata odierna sono previste diverse commemorazioni, con i familiari delle vittime che si riuniranno più tardi per percorrere il tragitto del corteo per i diritti civili conclusosi in tragedia. Il Bloody Sunday Trust, un gruppo fondato nel 1997 per sostenere le famiglie in lutto, ha scelto “Un mondo, una lotta” come slogan per il suo programma commemorativo del 50mo anniversario. La folla si recherà quindi al Bloody Sunday Monument in Rossville Street per il servizio funebre annuale. All’evento parteciperà anche il primo ministro irlandese, Micheal Martin, che deporrà una corona di fiori al memoriale e dovrebbe incontrare in privato le famiglie delle vittime. (Rel)