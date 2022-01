Roma: droga e rame rubato nell'autodemolizioni, quattro arresti a La Storta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera i carabinieri della stazione Roma La Storta hanno arrestato 4 persone, due cittadini romani, un 59enne e una 45enne, e due cittadini romeni, di 42 e 26 anni, tutti con precedenti, perché trovati, all’interno di un autodemolizioni nei pressi del Fiume Aniene, dove sono tutti domiciliati, in possesso di 47 grammi di shaboo, alcune dosi di hashish e 1.400 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Accatastati in un angolo, i carabinieri hanno trovato anche 507 chili di fili di rame e numerose parti di autovetture, di probabile provenienza delittuosa. La droga, il denaro e il materiale sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. (Rer)