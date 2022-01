Quirinale: Ermellino (Misto), Mattarella bis scelta di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riconferma di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, il Parlamento ha dimostrato buon senso dopo giorni di disagio istituzionale e politico. Lo afferma in una nota Alessandra Ermellino, deputata del Gruppo Misto. “Avremmo potuto chiuderla molto prima, evitando l'avvilente prova di forza sulla Casellati, ma sono soddisfatta che l'Italia abbia la grande opportunità di continuare con il presidente Mattarella: aver scelto nuovamente lui ci garantirà stabilità e sicurezza dentro e fuori i confini nazionali”, ha detto, aggiungendo che con Mattarella al Quirinale e Mario Draghi al governo, l'Italia “non solo non mancherà agli importanti appuntamenti internazionali che ci aspettano, dal Pnrr alle crisi vicine e lontane che hanno importanti ricadute sui nostri interessi nazionali, ma riuscirà anche a rispondere al meglio alle questioni attinenti al tessuto socio-economico reale del Paese”. (Com)