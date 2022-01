Quirinale: Marrocco (FI), Mattarella scelta migliore per stabilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con grande senso di responsabilità in una “complicata situazione politica, sanitaria ed economica, gli unici che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e di cultura istituzionale sono stati Silvio Berlusconi, Mario Draghi e Sergio Mattarella, mettendo fine ad una fiction di pessima qualità”. Lo scrive sui suoi profili social Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia. “Il presidente Mattarella ha tutto il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione: gli siamo grati per la sua disponibilità che è figlia dell'amore per la nostra Italia”, ha detto.(Com)