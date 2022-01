Quirinale: Borghi (Pd), equilibrio poteri porta a bene comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- “L’elezione di Mattarella è stata una bella pagina per l’Italia, che ha anche dimostrato che nell’equilibrio dei poteri la democrazia funziona e può giungere al bene comune". Lo ha detto stamattina ai microfoni di “Speciale Quirinale” su Radio 1 il deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico, Enrico Borghi, secondo cui "alla conclamata crisi dei partiti ha supplito lo spirito di iniziativa dei grandi elettori, che ha contributo in maniera decisiva al risultato. E quindi servono letture più approfondite e meno stucchevoli di ciò che è avvenuto. Certamente questa vicenda insegna che comunque c’è una anomalia nel sistema, e che ora servono ancora più buona politica e riforme. Ad iniziare dalla modifica dei regolamenti parlamentari e da una nuova legge elettorale, che sostituisca l’attuale che non funziona". "Sul piano politico, premesso che non era una partita di calcio, resta il fatto che il centrodestra esce diviso e il campo largo di centrosinistra esce maturato, e su ciò che è accaduto nei giorni scorsi dovremo fare attente analisi e valutazioni per costruire la coalizione che punterà a vincere le elezioni del prossimo anno, perché come diceva De Gasperi per fortuna in democrazia le elezioni prima o poi arrivano”, ha concluso Borghi.(Com)