Quirinale: giovani FI, da Berlusconi e Mattarella atto amore per Paese

21 luglio 2021

- "Come fatto una settimana fa dal presidente Berlusconi, per evitare lo stallo dei veti incrociati, oggi anche il Presidente Mattarella ha compiuto un sincero atto d'amore verso l'Italia". Così in una nota Marco Bestetti, componente del comitato di presidenza di Forza Italia e Coordinatore nazionale di Forza Italia giovani. "Anche in questo delicato passaggio per la nostra democrazia - prosegue Bestetti - Silvio Berlusconi e Sergio Mattarella hanno dimostrato di essere autentici interpreti del più nobile spirito di servizio verso le Istituzioni. In un preoccupante contesto di generale debolezza della politica, si confermano preziosi baluardi della nostra Repubblica. Oggi - conclude - diciamo loro grazie e rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al Presidente della Repubblica". (Com)